Die schönsten Tiere zeigen Wolmirstedts Geflügelzüchter in ihrem Wolmirstedter Vereinsheim „Zur Glucke“.

Wolmirstedt. - Schnattern, Krähen, Gackern wird es am Sonnabend, 1. November, in der Glucke. Im Vereinsraum der Geflügelzüchter im Bauernweg 18 werden die schönsten Tiere ihrer Art präsentiert. Jürgen Bednorz, Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Wolmirstedt und Umgebung vom Jahre 1909, hofft auf viele Besucher dieser 32. Ohretal-Schau.