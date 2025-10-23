weather regenschauer
Blackout, Klimakrise, Versorgungsengpässe – das Interesse an Survival-Ausrüstung wächst. Eine Frau setzt in Magdeburg auf nachhaltige Lösungen und eröffnet einen Second-Hand-Shop für Bushcraft und Prepper-Bedarf.

Von Karolin Aertel 23.10.2025, 19:00
Tabea Flemke eröffnet in Magdeburg einen Second-Hand-Shop für Bushcraft, Prepper und Outdoor-Fans. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Bushcraft, Prepper, Nachhaltigkeit – mehr als ein Trend: In Magdeburg eröffnet eine Frau ihren eigenen Second-Hand-Laden für Survival-Ausrüstung. Zwischen Feuerstahl und Wasserfilter zeigt sie, wie Selbsthilfe, Naturverbundenheit und Empowerment zusammengehen.