Blackout, Klimakrise, Versorgungsengpässe – das Interesse an Survival-Ausrüstung wächst. Eine Frau setzt in Magdeburg auf nachhaltige Lösungen und eröffnet einen Second-Hand-Shop für Bushcraft und Prepper-Bedarf.

Neu in Magdeburg: Second-Hand-Shop für Bushcraft, Prepper und Outdoor-Fans

Ein Laden für den Notfall

Tabea Flemke eröffnet in Magdeburg einen Second-Hand-Shop für Bushcraft, Prepper und Outdoor-Fans.

Magdeburg. - Bushcraft, Prepper, Nachhaltigkeit – mehr als ein Trend: In Magdeburg eröffnet eine Frau ihren eigenen Second-Hand-Laden für Survival-Ausrüstung. Zwischen Feuerstahl und Wasserfilter zeigt sie, wie Selbsthilfe, Naturverbundenheit und Empowerment zusammengehen.