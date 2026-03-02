Am Kreisverkehr Bornsche Straße in Haldensleben kommt es wegen Reparaturen an einer beschädigten Wasserleitung in der Satueller Straße zu Verkehrsbehinderungen. Eine Ampelanlage steuert den Verkehr. Eine Vollsperrung ist nicht ausgeschlossen.

Nach einem Wasserrohrbruch ist die Satueller Straße in Haldensleben für Reparaturarbeiten halbseitig gesperrt.

Haldensleben - Am Kreisverkehr Bornsche Straße in Haldensleben müssen Autofahrer in den kommenden Wochen geduldig sein. Nach einer Havarie an der Wasserleitung in der Satueller Straße haben am Montag (2. März) die Reparaturarbeiten begonnen. Der Verkehr wird dort aktuell mit Ampeln geregelt.