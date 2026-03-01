Ein Blick auf die Europakarte zeigt: Osterwieck hat einen mondänen Namensvetter in den Niederlanden. Ein Vergleich der beiden Städte offenbart Überraschendes.

Namenszwillinge mit 500 Kilometern Abstand: Warum Osterwieck und Oisterwijk leicht verwechselt werden

Nein, das ist nicht Osterwieck mit der Stephanikirche, sondern Oisterwijk mit der Sint-Petrus-Kirche.

Osterwieck/Oisterwijk. - Wer „Osterwieck“ in sein Navigationsgerät eingibt, landet im idyllischen Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt. Wer jedoch „Oisterwijk“ wählt, findet sich plötzlich in den Niederlanden wieder. Trotz der fast identischen Aussprache trennen die beiden Orte nicht nur 500 Kilometer, sondern auch völlig unterschiedliche Stadtbilder.