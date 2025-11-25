Unternehmen und Grundstückseigentümer in Haldensleben könnten ab 2026 stärker belastet werden. Gibt der Stadtrat grünes Licht, steigen ab dem nächsten Jahr sowohl die Gewerbesteuer als auch die Grundsteuern.

Steuerzahler in Haldensleben sollen ab 2026 tiefer in die Tasche greifen

Haldensleben - Unternehmer und Grundstücksbesitzer in Haldensleben könnten ab 2026 stärker belastet werden. Folgt der Stadtrat dem Vorschlag der Stadtverwaltung, steigen ab dem nächsten Jahr sowohl die Gewerbesteuer als auch die Grundsteuern.