Stilles Gedenken in Haldensleben soll den Corona-Toten gewidmet sein

Die evangelische Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben hat mir lauten Protesten nichts am Hut. Sie möchte leise der schlimm Erkrankten und Verstorbenen der Corona-Pandemie gedenken.

Pfarrer Matthias Simon von der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben bereitet ein stilles Gedenken an Corona-Opfer vor, das allen Menschen - ob kirchlich oder nicht - offenstehen soll.

Haldensleben - Die evangelische Kirchengemeinde St. Marien in Haldensleben lädt am Freitag, 4. Februar 2022, zum stillen Gedenken ein. Dabei soll derer gedacht werden, die schlimm am Corona-Virus erkrankt sind und auch derer, die an Covid-19 verstorben sind.