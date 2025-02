Ein Mann ist beim Wildfischen am Ententeich in Barleben erwischt worden - ohne Angelschein und Erlaubniskarte. Dafür landete der 42-Jährige vor dem Amtsgericht Haldensleben.

Stipprute in Ententeich in Barleben gehalten: 42-Jähriger verurteilt

Haldensleben/Barleben. - Wer in Sachsen-Anhalt unberechtigt angelt, begeht eine Straftat. Dabei kann es bereits ausreichen, eine Angel ins Wasser zu halten, ohne tatsächlich einen Fisch zu fangen. Das wurde im Juni 2023 auch einem aus Rumänien stammenden Mann zum Verhängnis, der zusammen mit zwei Familienangehörigen am Ententeich in Barleben saß. Am Nordufer des Teiches hielt der 42-Jährige damals seine Teleskopstipprute ins Wasser. Laut Staatsanwaltschaft besaß er jedoch weder einen Angelschein noch eine Erlaubniskarte zum Fischen im Ententeich.