Bei einer Silvesterfeier in Barleben wird eine junge Frau von einer Rakete verletzt. Daraufhin eskaliert ein Streit. Am Ende landen zwei Menschen im Krankenhaus.

Streit am Silvesterabend in Barleben eskaliert

Haldensleben/Barleben. - Eigentlich wollen sie das neue Jahr fröhlich begrüßen. Doch kurz bevor es zwölf schlägt, gerät ein zufälliges Aufeinandertreffen zweier Gruppen in der Silvesternacht 2022 in Barleben auf die schiefe Bahn. Wegen gefährlicher Körperverletzung sitzt am Ende ein 22-Jähriger aus Magdeburg in Haldensleben vor Gericht. Ein weiterer Mann muss nun ebenfalls mit einer Anklage rechnen.