In Uthmöden fängt am späten Montagnachmittag eine Strohpresse Feuer. Zu den Löscharbeiten rücken die Feuerwehren aus Uthmöden, Haldensleben und Satuelle aus.

In Uthmöden ist am Montagnachmittag, 29. September, eine Landmaschine auf einem Feld in Brand geraten.

Uthmöden - Die Feuerwehr musste am späten Montagnachmittag, 29. September, in Uthmöden zu einem Brand ausrücken. Auf einem Feld am Ortseingang hatte eine Strohpresse Feuer gefangen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Uthmöden, Haldensleben und Satuelle habe die Strohpresse bereits komplett in Brand gestanden, heißt es von der Feuerwehr. Das Feuer konnte von den herbeigerufenen Feuerwehrmännern schnell gelöscht werden.

Strohpresse brennt komplett ab

Zu Schaden kam bei dem Brand der Landmaschine niemand. Der Landwirt habe sich noch rechtzeitig von der Maschine abkoppeln können, so die Feuerwehr vor Ort. Die Strohpresse sei jedoch komplett abgebrannt.

Insgesamt waren bei den Löscharbeiten 17 Feuerwehrleute aus Uthmöden, Haldensleben und Satuelle sowie die Polizei im Einsatz.