Unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund – Superkraft Spucke“ gestalten Gesundheitsamt und Puppenbühne interessante Stunden für Kinder in Havelberg.

Warum haben Karius und Baktus in Havelberg keine Chance?

Kinder aus den Kitas Regenbogen und Zwergenland in Havelberg vor der Puppenbühne, wo Karius und Baktus lauern.

Havelberg. - Zum „Tag der Zahngesundheit“ in Havelberg waren rund 200 Kinder aus der Grundschule, der Förderschule sowie aus den Kitas Regenbogen und Zwergenland in der Sporthalle der Förderschule willkommen. Sie erlebten einen Vormittag voller Spiel, Musik und Aufklärung. Unter dem bundesweiten Motto „Gesund beginnt im Mund – Superkraft Spucke“ stand die Zahngesundheit von Kindern im Mittelpunkt.