Haldensleben - Für Hans-Jürgen Fauter ist der Zustand des Teiches im Haldensleber Stadtpark schon lange nicht mehr haltbar. Der Wasserstand sei zu niedrig und der Teich verschlamme bereits seit Jahren immer weiter, beklagt er. Der 81-jährige Haldensleber wohnt schon seit mehreren Jahrzehnten in direkter Nachbarschaft zum Stadtpark und fühlt sich dem dortigen Gewässer dementsprechend verbunden. Fauter fordert daher, dass der Stadtparkteich ausgeschoben und vom Schlamm befreit wird. Dann wäre es wieder ein richtiger Teich, wie er es früher auch gewesen sei, meint er.