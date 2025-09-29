Kein EnBW-Projekt mit Windrädern im Wald Reaktion nach Bürgerentscheid in Gardelegen: „Große Chance“ nicht wahrgenommen
Nach dem Bürgerentscheid, bei dem sich die Gardelegener eindeutig gegen Windräder im Wald ausgesprochen haben, gibt es erste Reaktionen aus beiden Lagern.
Gardelegen. - Das Ergebnis des Bürgerentscheids bedeutet, dass das geplante Wasserstoffprojekt der EnBW in Gardelegen nicht umgesetzt wird, erklärte der Energiekonzern in Anbetracht des klaren Zwischenergebnisses noch vor Auszählung aller Stimmen am Sonntagabend.