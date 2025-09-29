Nach dem Bürgerentscheid, bei dem sich die Gardelegener eindeutig gegen Windräder im Wald ausgesprochen haben, gibt es erste Reaktionen aus beiden Lagern.

Bürgerentscheid: Die Auszählung der Stimmen – hier im Abstimmungslokal Willi-Friedrichs-Sporthalle in Gardelegen mit Stadtwahlleiter Andreas Hensel und Nicole Schwark vom Abstimmungsvorstand – lief schnell.

Gardelegen. - Das Ergebnis des Bürgerentscheids bedeutet, dass das geplante Wasserstoffprojekt der EnBW in Gardelegen nicht umgesetzt wird, erklärte der Energiekonzern in Anbetracht des klaren Zwischenergebnisses noch vor Auszählung aller Stimmen am Sonntagabend.