Sturm in der Börde: Haldensleber Feuerwehr räumt zwei Straßen frei

Haldensleben - In den Tagen vor dem Heiligen Abend 2023 ist das Sturmtief „Zoltan“ über Deutschland gefegt. Auch in Haldensleben war das spürbar. Zwar blieben größere Schäden aus. Die Freiwillige Feuerwehr wurde trotzdem zweimal alarmiert.

So blockierte am Donnerstagabend gegen 19.20 Uhr ein großer Ast den Lerchenweg, der zum Eleos-Pflegeheim führt. Die Mitarbeiter des Heimes konnten ihn nicht alleine von der Straße räumen und riefen daher die Feuerwehr. „Wir haben den Ast zersägt und ihn beiseite geräumt. Dann konnten wir zurück ins Gerätehaus“, sagt Haldenslebens Wehrleiter Frank Juhl.

Ähnlich seien die Feuerwehrleute auch am Freitagmorgen gegen 7 Uhr vorgegangen. So war nahe der Aral-Tankstelle eine abgestorbene Baumkrone auf die Alvensleber Landstraße gestürzt. Auch diese zerteilten die Kameraden und schafften die Teile an den Straßenrand.