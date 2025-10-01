weather wolkig
  4. Erst Lidl, jetzt Rewe?: Supermarkt plant Rückkehr nach Haldensleben – der Standort bleibt fraglich

Der Handelskonzern Rewe hat Interesse bekundet, in Haldensleben wieder eine Filiale zu eröffnen. Nach dem Gerücht um einen Lidl und dem Umzug von „sb-Lüning“ prüft der Supermarkt passende Standorte. Das ist zu den Details bekannt.

Von Vivian Hömke 01.10.2025, 12:45
Eröffnet der Handelskonzern Rewe demnächst eine neue Filiale in Haldensleben?
Eröffnet der Handelskonzern Rewe demnächst eine neue Filiale in Haldensleben? Symbolfoto: IMAGO/CHROMORANGE

Haldensleben - Gerüchten zufolge plant die Rewe-Gruppe, einen neuen Standort in Haldensleben. SPD/Linke-Fraktionsmitglied Alfred Schmidt hatte dazu eine Anfrage im öffentlichen Teil des Stadtrates gestellt. Jetzt gibt es erste Details.