Erst Lidl, jetzt Rewe? Supermarkt plant Rückkehr nach Haldensleben – der Standort bleibt fraglich

Der Handelskonzern Rewe hat Interesse bekundet, in Haldensleben wieder eine Filiale zu eröffnen. Nach dem Gerücht um einen Lidl und dem Umzug von „sb-Lüning“ prüft der Supermarkt passende Standorte. Das ist zu den Details bekannt.