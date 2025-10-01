Erst Lidl, jetzt Rewe? Supermarkt plant Rückkehr nach Haldensleben – der Standort bleibt fraglich
Der Handelskonzern Rewe hat Interesse bekundet, in Haldensleben wieder eine Filiale zu eröffnen. Nach dem Gerücht um einen Lidl und dem Umzug von „sb-Lüning“ prüft der Supermarkt passende Standorte. Das ist zu den Details bekannt.
Haldensleben - Gerüchten zufolge plant die Rewe-Gruppe, einen neuen Standort in Haldensleben. SPD/Linke-Fraktionsmitglied Alfred Schmidt hatte dazu eine Anfrage im öffentlichen Teil des Stadtrates gestellt. Jetzt gibt es erste Details.