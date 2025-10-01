Seit anderthalb Jahren gehört das Burchardikloster in Halberstadt zum Harzer Klosterwanderweg - und schon darf es die Jubiläumsfeier des seit 20 Jahren bestehenden besonderen Wander- und Pilgerwegs ausrichten. Was auf dem Klostergelände am 3. Oktober geboten wird.

Das Burchardikloster Halberstadt ist am 3. Oktober Schauplatz der Jubiläumsfeierlichkeiten des Harzer Klosterwanderwegs.

Halberstadt. - Es wird sehr musikalisch, dieses Fest am 3. Oktober in Halberstadts Burchardikirche. Nicht nur, weil in der alten Klosterkirche ein Orgelstück mehr als 600 Jahre klingt. Vor allem, weil gefeiert wird auf dem weitläufigen Areal. Los geht es um 15 Uhr.