Sonniges Abschlussfest zum Saisonende im Ringheiligtum. 47.000 Besucher wurden bisher 2025 gezählt. Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Matthias legte drei Jahre lang als Grabungshelfer im Ringheiligtum die Spuren unserer Vorfahren frei. Jetzt präsentierte er sein Hobby: selbstgefertigte Gebrauchsgegenstände wie Bronzebeil oder Flechtkorb.

Pömmelte/Zackmünde. - „Das passt richtig zur Vorzeit!“, prustet einer der zahlreichen Besucher, als er seinen Eintritt im Touristeninformationszentrum entrichten will. „Unser elektrischer Ticketdrucker ist kaputt“, zuckt die charmante Dame am Empfang mit den Schultern. Also müssen Eintrittskarten in Rollenform ausgegeben werden, was ein bisschen an den Schwimmbadbesuch von 1980 erinnert.