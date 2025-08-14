Bargeldabhebungen sind inzwischen auch in vielen Geschäften und Tankstellen an der Kasse möglich. Wo geht das in Haldensleben und zu welchen Konditionen?

Supermarkt statt Geldautomat: Wo gibt es in Haldensleben Bargeld an der Kasse?

Bargeldabhebungen sind inzwischen auch in vielen Geschäften und Tankstellen möglich.

Haldensleben. - Bargeld in Geschäften abheben wird immer beliebter. Der Service erspart den Kunden den Weg zum Geldautomaten und ist inzwischen in vielen Supermärkten, Drogerien und Tankstellen möglich – jedoch zu unterschiedlichen Konditionen. Die Volksstimme hat nachgefragt, wo Bargeldabhebungen in Haldensleben möglich sind.