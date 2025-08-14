Bargeld abheben Supermarkt statt Geldautomat: Wo gibt es in Haldensleben Bargeld an der Kasse?
Bargeldabhebungen sind inzwischen auch in vielen Geschäften und Tankstellen an der Kasse möglich. Wo geht das in Haldensleben und zu welchen Konditionen?
14.08.2025, 18:00
Haldensleben. - Bargeld in Geschäften abheben wird immer beliebter. Der Service erspart den Kunden den Weg zum Geldautomaten und ist inzwischen in vielen Supermärkten, Drogerien und Tankstellen möglich – jedoch zu unterschiedlichen Konditionen. Die Volksstimme hat nachgefragt, wo Bargeldabhebungen in Haldensleben möglich sind.