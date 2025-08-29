Bei den Präventionstagen gegen Gewalt in der Börde werden im Mehrgenerationenhaus EHFA in Haldensleben unter anderem Postkarten ausgestellt, die Schüler aus Wanzleben zum Thema Sicherheit im Netz gestaltet haben.

Gundel Wegerer (v.l.), Katja Klommhaus und Sylke Kühling zeigen die drei Gewinnerkarten im „EHFA“.

Haldensleben/Wanzleben - Das Thema Gewalt im Alltag aus der Tabuzone holen und ein Bewusstsein für ein respektvolles Miteinander schaffen - diese Ziele verfolgt die AG Gewaltprävention Börde mit ihren Präventionstagen gegen Gewalt. Eine Woche lang finden dazu eine Reihe von Veranstaltungen statt. Mit der Postkartenaktion „Alles teilen?“ machen etwa Schüler des Börde Gymnasiums in Wanzleben auf Gewalt im digitalen Raum und Sicherheit im Netz aufmerksam.