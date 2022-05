Tänzchentee und der Wedringer Burkhard Peine zusammen im Tonstudio

Für Burkhard Peine (am Mikrofon) war die Zusammenarbeit genauso besonders wie für die Musiker von Tänzchentee: Gemeinsam haben sie drei Lieder live als Akustikversion eingespielt.

Wedringen - Für Künstler war und ist es nicht leicht in der Corona-Pandemie. Viele von ihnen verloren Aufträge, Auftrittsmöglichkeiten gab es viele Monate überhaupt nicht. Es kam kein Geld in die Kassen. Die Regierung schüttete die ein oder andere Hilfe für Musiker und andere Künstler aus. So hatte auch das Land Sachsen-Anhalt ein Programm aufgelegt, mit dem es Kunstschaffende für bestimmte pandemiebedingte Projekte finanziell unterstützte.