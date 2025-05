Mit einem Stück über die Binnenschifffahrt ist das norddeutsche Eisenbahntheater „Das letzte Kleinod“ im Juni zu Gast in Haldensleben. Inszeniert wird die Vorstellung unter freiem Himmel direkt am Stadthafen.

