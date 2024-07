Die Laienschauspieler des Haldensleber Turmtheaters üben in jedem Jahr ein neues Theaterstück ein. Die nächsten Termine stehen bereits fest. Was die Zuschauer erwartet.

Haldensleben - „Der ICE 6948 wird einen außerplanmäßigen Halt einlegen müssen und Sie und die anderen Fahrgäste an einem trostlosen Provinzbahnhof zurücklassen. Ohne Handyempfang, ohne Taxis, ohne eine Aussicht auf Weiterfahrt. Das klingt vielversprechend? Dann holen Sie sich eine Fahrkarte und seien Sie dabei!“ Mit diesen Worten lädt das Haldensleber Turmtheater zu seinem neuen Stück ein.

Die Bahnhofs-Komödie „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“ von Winnie Abel verbindet die verschiedensten Charaktere – perfekt für die Laienspielgruppe aus der Börde-Kreisstadt. Die Premiere wird am 11. Oktober in der Kulturfabrik stattfinden, die übrigen Aufführungen am 12., 18., 19., 25. und 26. Oktober um 20 Uhr sowie am 20. Oktober um 17 Uhr. Fahrkarten für diesen darstellerischen Sonderzug können ebenfalls in der Kulturfabrik gekauft werden.