Haldensleben. - Die Winterferien stehen vor der Tür. Vom 27. bis 31.Januar haben die Schulkinder in Sachsen-Anhalt frei. Damit ihnen währenddessen nicht langweilig wird, gibt es auch in den Ferien einiges zu erleben – zum Beispiel in der Kulturfabrik.

27. Januar: Einen „märchenhaften Kindertanzworkshop“ bietet Ballerina Lissi Diaz von 10 bis 11 Uhr für Kinder von 5 bis 7 Jahren an. Die Runde für Mädchen und Jungen von 8 bis 11 Jahren findet am selben Tag von 11 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Kapazität begrenzt ist, wird um eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 03904/40159 gebeten .

28. Januar: Experimentieren mit Papier heißt es am Dienstag, 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Rahmen einer Papierwerkstatt mit Monika Schacke. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Kinder ab 7 Jahre begrenzt. Die Teilnahme kostet jeweils fünf Euro.

29. Januar: Schüler ab Klassenstufe 3 können dabei sein, wenn in der Bibliothek Roboter zum Leben erweckt werden. Von 10 bis 12 Uhr können die Kinder spielerisch die Welt der Robotik entdecken und mit den sogenannten Dash-Robotern in ersten Schritten das Abc des Programmierens kennenlernen. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen sind bis zum 28. Januar möglich in der Bibliothek direkt, per Telefon unter 03904/49530 oder per Mail an bibliothek@haldensleben.de.

30. Januar: Ein Kunstkurs zum Thema Li-noldruck findet unter der Leitung von Barbara Hoeft am Donnerstag, 30. Januar, von 10 bis 12 Uhr statt. Maximal zehn Schüler im Alter von 9 bis 12 Jahren können teilnehmen. Der Preis pro Teilnehmer beträgt 5 Euro, Anmeldung unter Telefon 03904/40159.

31. Januar: „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ heißt das Theaterstück mit Schau- und Puppenspiel von Achim Sonntag. Die Vorstellung beginnt um 10 Uhr und richtet sich an Kinder ab 5 Jahre. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.