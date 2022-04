Trotz Corona einige Ideen in Calvörde verwirklichen

Blumensträuße überreicht Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake an Gemeinderätin Heidemarie Schweickert (l.) und an Simone Klinzmann, Mitarbeiterin der Verwaltung. Lobende Worte und Blumen gibt es auch für das Gemeindeoberhaupt.

Calvörde/Mannhausen - „2021 war kein leichtes Jahr. Corona hat uns beherrscht. Trotzdem sind wir gut durch das Jahr gekommen. Es gibt sicherlich immer wieder Fälle, die auch tragisch sind, aber in unserer Gemeinde ist die Pandemie bisher - insgesamt gesehen - relativ glimpflich verlaufen“, beschrieb Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (CDU) bei der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates, der in der gemeindeeigenen Gaststätte in Mannhausen tagte.