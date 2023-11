Turnhalle in Calvörde mit Pickleball-Turnier eingeweiht

Gemeinsam mit den Kindern vom Team „Ohrehüpfer“ probieren sich CDU-Landtagsabgeordneter Tim Teßmann (vorn; v.l.), Klaus Zimmermann, Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Sport, Calvördes stellvertretender Bürgermeister Hubertus Nitzschke und Volker Preetz, Teamleiter vom Netzbetrieb Avacon/Gardelegen, in der Trendsportart Pickleball aus. Der Fußboden der Calvörder Sporthalle wurde zuvor aufgearbeitet und mit neuen Linien versehen.

Calvörde. - Dass die ursprünglich amerikanische Sportart Pickleball nichts mit „pickles“ – also eingelegten Gurken – gemein hat, zeigte das Turnier zur Wiedereröffnung der Calvörder Sporthalle.

„Die Halle wird seit einer Woche schon wieder von den Kindern und Jugendlichen der Sekundarschule genutzt. Wir feiern heute die offizielle Einweihung und veranstalten ein Eröffnungsturnier“, erklärte Björn Boßmann vom Vorstand der Sportgemeinschaft (SG) Calvörde. Er berichtete, wie es zu den neuen Markierungen kam. Vor vier Jahren sei die Idee zum Badminton–Spielen aufgeflammt. Felder dafür habe es noch nicht gegeben. Später wurden die Linien provisorisch aufgebracht. Das sollte keine Dauerlösung sein. 2022 kam von der SG der finale Entschluss, die Vorstellungen umzusetzen. Boßmann, der auch der Kassenwart ist, hatte einen Kostenplan aufgestellt und sich in der Verantwortung der SG an die Beantragung der Fördermittel gewagt.

Grünes Licht gab es von der Gemeinde Calvörde. Dank der Förderung aus dem Sportstätten-Programm des Landes Sachsen-Anhalt und einer finanziellen Unterstützung von Lotto Toto konnte das Vorhaben realisiert werden. 8.265 Euro und damit die Hälfte der Gesamtkosten hatte das Land bewilligt. Geld gab es auch unter dem Motto „Sporttage sind Feiertage“ aus dem Förderprogramm des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Zu den Sponsoren zählten auch die Avacon und der Sondermaschinenbau Calvörde (SMC).

Staatssekretär in Aktion

Eingeladen waren deshalb nicht nur die Aktiven der SG, sondern auch Vertreter von Firmen, die die Sanierung des Fußbodens unterstützt hatten.

So kam es, dass auch Staatssekretär Klaus Zimmermann aus dem Ministerium für Inneres und Sport den Schläger zum Pickleballspiel in die Hand nahm. Er fühlt sich nach wie vor in Calvörde heimisch. Zimmermann bestellte Grüße von Ministerin Tamara Zieschang. „Wir freuen uns, dass das Fördergeld effektiv eingesetzt wird. Hier ist relativ schnell gehandelt worden. Ich finde es gut, mit einer neuen Sportart die Breite zu erreichen“, sagte der Staatssekretär. Namen der Teams, wie „Die Lustigen“, „Sister-Act“und „Ohrehüpfer“ würden seiner Ansicht nach zeigen, wie kreativ die Calvörder sind. „Nicht jeder kann gewinnen, aber dabei sein ist alles“, sagte Zimmermann und wünschte allen einen tollen unfallfreien Tag.

„Für die Gemeinde ist es gut, wenn ein Sportverein aktiv ist und vorneweg geht. Nur durch die Vereine können wir Leben in eine kleine Gemeinde bringen“, weiß Hubertus Nitzschke (UWG), stellvertretender und neu gewählter Bürgermeister der Gemeinde Calvörde. Er freue sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Die SG hat etwa 250 Mitglieder. Ein Drittel davon sind Kinder. Zu den Sportarten der Gemeinschaft zählen Volleyball, Tischtennis, Bogenschießen, Turnen und Badminton. Die SG ist der größte Verein in der Gemeinde Calvörde. Aber auch Sportler und Tänzerinnen aus anderen Vereinen trainieren in der Halle.

Sponsoren am Netz

Volker Preetz von der Avacon betont, dass der Stromversorger gern solche Projekte unterstütze. „Ich sehe hier viele Jugendliche und hoffe, dass die Maßnahme fruchtet und dass der Sportverein lange Freude an der Halle hat“, so Preetz.

CDU-Landtagsabgeordneter Tim Teßmann überbrachte neben der Grüße von Torsten Fieseler, dem Präsidenten des Kreissportbundes Börde, eine persönliche Spende an die SG. Teßmann erklärte, dass er sich freue, mal – statt im feinen Zwirn – in Sportklamotten einen Termin wahrnehmen zu können. Er spielte sich am Netz warm.

Beim Pickleball handelt es sich um eine leicht zu erlernende Trendsportart. Sie ist eine Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis. „Wir wollen euch nicht einfach auf das Spielfeld schicken, erfahrene Sportfreunde vom MTV Gifhorn werden euch eine Einführung in die Sportart geben“, versicherte Boßmann. Die Spieler des MTV haben bereits an internationalen Turnieren teilgenommen. Geduldig erläuterten die vier Experten den Neueinsteigern die Spielregeln und Techniken. Im Mittelpunkt des Turnieres stand der Spaß am Sport. Trotzdem war der Ehrgeiz, zu gewinnen, groß. Im spannenden Finale gewann das Team „Tischtennis“, bestehend aus Matthias Jakisch und Matthias Becker gegen Michael Wolf und Rüdiger Behrens von SMC.

Die Sportler stärkten sich mit Brötchen und Kuchen, den Bäckermeister Denni Nitzschke spendiert hatte.

Sonntags wird trainiert

Die Trainingszeit für Pickleball wird vorerst parallel zum Badminton-Training – also sonntags von 16 bis 18 Uhr – stattfinden. „Wir suchen noch jemanden, der die Spielzeit immer dienstags ab 19.30 Uhr verantworten würde“, sagte Boßmann, der unter Funk 0173/4662797 oder per Mail unter sgcalvoerde@gmx.de zu erreichen ist.