Eine Spende des ökumenischen Seniorenkreises Weferlingen macht die besondere Aktion möglich. Aus vielen kleinen Beiträgen entsteht ein gemeinsamer Moment für bedürftige Menschen.

Bewohner Peter Freyhold (l.) und TV-Koch Sascha Oldenburg tragen den Behälter mit dem Weihnachtsessen ins Haldensleber Obdachlosenheim. Der lange Tisch ist bereits festlich gedeckt.

Haldensleben/Weferlingen - Der Duft eines warmen Essens liegt in der Luft. Draußen ist es kalt, drinnen wird es für einen Moment wärmer – nicht nur durch das Essen, sondern durch das Gefühl, gesehen zu werden. Im Obdachlosenheim in Haldensleben sitzen Menschen an einem Tisch, die sonst eher am Rand der Gesellschaft stehen. An diesem Tag aber ist Weihnachten für sie greifbar.