Der Kleintierzuchtverein richtete zum 120-jährigen Bestehen die diesjährige Kreisschau der Rassegeflügelzüchter aus. Zu den Besuchern gehörte auch Landrat Bauer.

Unseburg - Die Kreisschau des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Aschersleben-Staßfurt sowie die offene Bördeaue-Schau, die der Kleintierzuchtverein Unseburg in den Hallen des Landwirtschaftsbetriebes Glowienka in Unseburg ausgerichtet hatte, war nach Einschätzung von Ausstellungsleiter Chris Pumptow erfolgreich. Daran angeschlossen war auch eine Sonderschau der Taubenrasse Soultzer Hauben, der Farbentauben Sachsen-Anhalt und der Danziger Hochflieger.