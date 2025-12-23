weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Rassegeflügelzüchter: 1.000 Tiere in Unseburg präsentiert

Der Kleintierzuchtverein richtete zum 120-jährigen Bestehen die diesjährige Kreisschau der Rassegeflügelzüchter aus. Zu den Besuchern gehörte auch Landrat Bauer.

Von René Kiel 23.12.2025, 12:00
Vereinschef Florian Lotzting (rechts) und Ausstellungsleiter Chris Pumptow gedachten des verstorbenen Hakeborner Züchters Andreas Heyer.
Vereinschef Florian Lotzting (rechts) und Ausstellungsleiter Chris Pumptow gedachten des verstorbenen Hakeborner Züchters Andreas Heyer. Foto: René Kiel

Unseburg - Die Kreisschau des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Aschersleben-Staßfurt sowie die offene Bördeaue-Schau, die der Kleintierzuchtverein Unseburg in den Hallen des Landwirtschaftsbetriebes Glowienka in Unseburg ausgerichtet hatte, war nach Einschätzung von Ausstellungsleiter Chris Pumptow erfolgreich. Daran angeschlossen war auch eine Sonderschau der Taubenrasse Soultzer Hauben, der Farbentauben Sachsen-Anhalt und der Danziger Hochflieger.