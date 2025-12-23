Der Wernigeröder Silvesterlauf entwickelt sich zu einem beliebten Jahresabschluss für viele Sportler im Harz. Alle Details zu Strecken, Anmeldung und Startzeiten 2025.

Beim 47. Wernigeröder Silvesterlauf gab es 2024 einen neuen Teilnehmerrekord mit 476 Anmeldungen und 420 Startern, die das Ziel erreichten.

Wernigerode/mg. - Nicht nur Harzer Lauffreunde, sondern auch viele Urlauber lassen ihr Sportjahr am Mittwoch, 31. Dezember, rund ums Wernigeröder Schloss ausklingen. Dann laden die Veranstalter vom Verein Harz-Gebirgslauf 1978 zur 48. Auflage ihres Silvesterlaufs ein.

Angeboten werden zwei Hauptläufe über 18 und acht Kilometer – um 10.15 und 10.30 Uhr, teilen die Organisatoren um Florian Hausl mit. Die Routen führen vom Start- und Zielbereich am Fürstlichen Marstall über Christianental, Annaweg und Hermannsweg zurück zum Ausgangspunkt.

Kinder bis zum Alter von 13 Jahren können zudem eine kurze Strecke über einen Kilometer auf der Schlosschaussee in Angriff nehmen. Für sie fällt der Startschuss bereits um 9.45 Uhr.

Anmeldungen ausschließlich im Internet bis zwei Tage vor Silvesterlauf

Anmeldungen sind ausschließlich über eine Online-Plattform möglich – für Kurzentschlossene bis zum Montag, 29. Dezember, um 22 Uhr. Wie schon 2024 können sich Teilnehmer direkt vor Ort nicht mehr nachmelden, weisen die Organisatoren hin.

Das Startgeld für Kinder auf der Kurzstrecke liegt bei einem Euro, auf den beiden längeren Distanzen bei zehn Euro. Gezahlt wird direkt bei der Registrierung im Internet per Lastschrift.

Die Startnummern werden im Marstall ausgegeben. 2024 gab es mit fast 500 Starten einen Teilnehmerrekord.