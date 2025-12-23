Unfall zwischen und Braunlage Tückische Glätte im Harz: Passatfahrer überschlägt auf B27

Die Temperaturen rauschen in den nächsten Tagen in den Keller: Das sorgt vor allem nachts für tückische Glätte. Einem Autofahrer ist das am Montagabend (22. Dezember) auf der B27 zwischen Elend und Braunlage im Harz zum Verhängnis geworden.