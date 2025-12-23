weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Unfall zwischen und Braunlage: Tückische Glätte im Harz: Passatfahrer überschlägt auf B27

Unfall zwischen und Braunlage Tückische Glätte im Harz: Passatfahrer überschlägt auf B27

Die Temperaturen rauschen in den nächsten Tagen in den Keller: Das sorgt vor allem nachts für tückische Glätte. Einem Autofahrer ist das am Montagabend (22. Dezember) auf der B27 zwischen Elend und Braunlage im Harz zum Verhängnis geworden.

Von Dennis Lotzmann 23.12.2025, 12:00
Glättebedingter Unfall im Harz auf der B27 zwischen Elend und Braunlage.
Glättebedingter Unfall im Harz auf der B27 zwischen Elend und Braunlage. Foto: Polizei

Elend. - Laut Polizei war der 20 Jahre alte Fahrer eines VW Passat gegen 21.45 Uhr im Harz auf der B27 in Richtung Braunlage unterwegs. Was er zu spät bemerkte: Die Fahrbahn der Bundesstraße war aufgrund von Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes überfroren.