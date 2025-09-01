weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Wasserversorgung für 450.000 Menschen: Umweltminister Willingmann weiht neues Pumpwerk in Satuelle ein

Seit 1963 füllt das Pumpwerk in Satuelle die Grundwasserspeicher in der Colbitz-Letzlinger Heide auf. Jetzt wurde der Neubau des Pumpwerks durch Umweltminister Armin Willingmann eingeweiht.

Von Till Frieling 01.09.2025, 18:00
Umweltminister Armin Willingmann bei der Einweihung des neuen Pumpwerks in Satuelle
Umweltminister Armin Willingmann bei der Einweihung des neuen Pumpwerks in Satuelle Foto: Till Frieling

Haldensleben/Satuelle - Ohrewasser aus der Börde hilft dabei, die Trinkwasserversorgung von fast einer halben Million Menschen in Sachsen-Anhalt durch das Wasserwerk Colbitz sicherzustellen. Bereits seit 1963 wird durch das Satueller Pumpwerk Wasser aus der Ohre in die Colbitz-Letzlinger Heide gepumpt, um dort das Grundwasser anzureichern. Jetzt hat die Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM) ein neues Pumpwerk in Satuelle eingeweiht, um die alte, mittlerweile baufällige Pumpanlage zu ersetzen.