Seit 1963 füllt das Pumpwerk in Satuelle die Grundwasserspeicher in der Colbitz-Letzlinger Heide auf. Jetzt wurde der Neubau des Pumpwerks durch Umweltminister Armin Willingmann eingeweiht.

Umweltminister Armin Willingmann bei der Einweihung des neuen Pumpwerks in Satuelle

Haldensleben/Satuelle - Ohrewasser aus der Börde hilft dabei, die Trinkwasserversorgung von fast einer halben Million Menschen in Sachsen-Anhalt durch das Wasserwerk Colbitz sicherzustellen. Bereits seit 1963 wird durch das Satueller Pumpwerk Wasser aus der Ohre in die Colbitz-Letzlinger Heide gepumpt, um dort das Grundwasser anzureichern. Jetzt hat die Trinkwasserversorgung Magdeburg (TWM) ein neues Pumpwerk in Satuelle eingeweiht, um die alte, mittlerweile baufällige Pumpanlage zu ersetzen.