Feuerwehreinsatz Gebäudebrand mitten in Zerbst: Bewohner wird schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen
Inmitten der dicht bebauten Zerbster Friedensallee brannte am Mittwochabend ein Gebäude. Ein Mann erlitt Verbrennungen.
Aktualisiert: 04.09.2025, 10:10
Zerbst - Eine dunkle, dichte Rauchsäule zog am Mittwochabend über Zerbst. In der dicht bebauten Friedensallee mitten in der Stadt stand ein Hintergebäude lichterloh in Flammen und drohte auf das nahe Wohnhaus überzugreifen. Wäre das geschehen, hätte womöglich ein Inferno gedroht.