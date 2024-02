Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben - Auf der Ortsumfahrung Wedringen in Höhe der Auf- und Abfahrt Althaldensleben/Hundisburg in Fahrtrichtung Magdeburg ist es am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem Unfall gekommen – zwei Autos sind frontal zusammengestoßen. Wie konnte das passieren?