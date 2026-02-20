Beim Rundgang durch riesige Hallen entdecken die Schüler Ausbildungsberufe, erleben echte Arbeitsabläufe und sammeln Eindrücke für ihre Berufswahl.

Ein Rundgang durch das Zentrallager von Edeka in Osterweddingen: Die Schüler der Wartbergschule in Niederndodeleben verlegen den Unterricht ins Sülzetal.

Niederndodeleben/Osterweddingen - Aus der Schule raus und hinein ins Berufsleben: Für die drei neunten Klassen der Wartbergschule in Niederndodeleben wartete bereits der Reisebus, der sie in das Zentrallager und Logistikzentrum der Edeka-Gruppe nach Osterweddingen fuhr. Eine Betriebserkundung stand auf dem Plan.