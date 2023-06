Gewitter und Starkregen Unwetter sorgen für überflutete Straßen und umgestürzte Bäume in der Börde

Im Landkreis Börde haben in der Nacht zu Freitag Unwetter getobt und für etliche Einsätze gesorgt. Im Sülzetal stand ein Unternehmen unter Wasser, in Flechtingen gab es umgestürzte Bäume, in Kroppenstedt eine Schlammlawine. Der Starkregen hält unterdessen an.