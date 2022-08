Ein Haldensleber lebt auf vier Rädern

Haldensleben - Eine Hängematte zwischen zwei Bäumen gespannt, Klapptisch und Stuhl daneben gestellt und ein paar Snacks aus dem Kofferraum geholt: Was die meisten Menschen an ihren letzten Camping-Urlaub erinnert, ist für Fabian Duwanoff aus Haldensleben der ganz normale Alltag. Der 34-Jährige hat vor etwa drei Jahren sein Leben in der Wohnung gegen das sogenannte „Vanlife“ eingetauscht. Das meint einen Lebensstil, bei dem man komplett oder zumindest zeitweise in seinem Auto wohnt.