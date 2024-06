Wie haben sich die Bremsschwellen am Magdeburger Hasselbachplatz bewährt? Die sogenannten Berliner Kissen wurden zur Verkehrsberuhigung aufgebracht.

Berliner Kissen sollen in Magdeburg Raser in Tempo-30-Zonen stoppen

Magdeburg. - Nein, ein Berliner Kissen ist nicht für den Kopf gedacht, sondern vorrangig für Autos. Denn darunter versteht man eine Bremsschwelle durch eine bauliche Erhebung auf der Straße.

Und laut Magdeburgs Verkehrsbeigeordnetem Jörg Rehbaum stellen sie ein effektives Mittel zur Verkehrsberuhigung und Lärmreduzierung da. Fast drei Jahre ist es her, dass die Stadt Magdeburg im Bereich des Hasselbachplatzes Bremsschwellen eingebaut hat, um etwas gegen die regelmäßigen Geschwindigkeitsübertretungen zu tun.

Die Testphase der Berliner Kissen verlief laut Jörg Rehbaum erfolgreich. Dabei handelt es sich um jene Temposchwellen, die bereits in den Zufahrten zum Hasselbachplatz im Breiten Weg und der Otto-von-Guericke-Straße Autofahrer zum Abbremsen zwingen.

Hintergrund der Stellungnahme aus dem Büro des Verkehrsbeigeordneten ist eine Anfrage von Bernd Heynemann. Der CDU-Stadtrat hatte Bedenken geäußert, dass die Berliner Kissen durch das Überfahren mehr Lärm verursachen würden. Doch laut Jörg Rehbaum soll es seit der Montage der Berliner Kissen in diesen Bereichen seitens der Anwohner keine Beschwerden bezüglich einer Lärmbelästigung gegeben haben. „Auch vom Radverkehr und vom motorisierten Individualverkehr gab es keine ablehnenden Hinweise“, so der Beigeordnete.

Jetzt sollen weitere Berliner Kissen folgen. Die Fraktion Grüne/Future! hatte die Installation von drei Berliner Kissen im Breiten Weg zwischen Keplerstraße und Einsteinstraße im Februar beantragt. Obwohl der Antrag zunächst nur zur Diskussion in die Ausschüsse verwiesen worden war, hatte Jörg Rehbaum schon den Vollzug der Maßnahme angekündigt. Demnach soll der Einbau der Tempokissen in Abstimmung mit der aktuellen Gleisbaustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) am Hassel erfolgen.