Ein Mann liefert sich eine wilde Verfolgungsjagd durch Irxleben. Er fährt entgegengesetzt in einen Kreisverkehr und brettert zum Überholen über den Gehweg. Weshalb ist er geflohen?

Verfolgungsjagd in Irxleben: Quadfahrer flüchtet vor Polizei und gibt kuriose Erklärung

Prozess in Haldensleben

Irxleben/ Haldensleben. - Es ist ein Sonnabendnachmittag Anfang September 2023, als eine Einheit der Autobahnpolizei zufällig an einer Tankstelle in Irxleben vorbeifährt. Dort bemerken die beiden Beamten nach Zeugenaussage eine Gruppe von 50 bis 60 Motorradfahrern und ein einzelnes gelbes Quad. Die Fahrzeuge sind im Begriff, das Tankstellengelände gemeinsam zu verlassen. Der Funkstreifenwagen dreht kurzerhand um, folgt der Gruppe, um sich an die Spitze zu setzen.