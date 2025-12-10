weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Neuer Eigentümer Neapco: Verkauf von Ifa: IG Metall fordert Sicherheit für 900 Mitarbeiter in Haldensleben

Die Ifa-Gruppe mit Sitz in Haldensleben wird verkauft. In einer Betriebsversammlung stellte sich der neue Eigentümer den Fragen der Mitarbeiter. Auch die IG Metall stellte Forderungen.

Von Robert Gruhne 10.12.2025, 16:20
Das US-Unternehmen Neapco will die Ifa-Gruppe kaufen.
Das US-Unternehmen Neapco will die Ifa-Gruppe kaufen.

Haldensleben - Die IG Metall fordert vom neuen Eigentümer Neapco eine Beschäftigungssicherung für die 900 Mitarbeiter der Ifa-Gruppe am Standort in Haldensleben. Das sagt Gewerkschaftssekretär Robin Schoepke von der IG Metall Halberstadt nach einer Betriebsversammlung bei Ifa. Dort sprach auch der CEO von Neapco.