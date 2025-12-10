Die Ifa-Gruppe mit Sitz in Haldensleben wird verkauft. In einer Betriebsversammlung stellte sich der neue Eigentümer den Fragen der Mitarbeiter. Auch die IG Metall stellte Forderungen.

Haldensleben - Die IG Metall fordert vom neuen Eigentümer Neapco eine Beschäftigungssicherung für die 900 Mitarbeiter der Ifa-Gruppe am Standort in Haldensleben. Das sagt Gewerkschaftssekretär Robin Schoepke von der IG Metall Halberstadt nach einer Betriebsversammlung bei Ifa. Dort sprach auch der CEO von Neapco.