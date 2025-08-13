Brandstifter haben in Haldensleben in der Nacht zu Mittwoch (13. August) für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Die Polizei kann die mutmaßlichen Brandstifter nach Zeugenhinweisen noch in der Nacht schnappen.

Vier Brände in einer Nacht: Brandstifter zünden in Haldensleben mehrere Feuer

Das ist über die mutmaßlichen Täter bekannt

Neben einer Mülltonne brannte in Haldensleben auch ein Altkleidercontainer.

Haldensleben. - Brandstifter haben in Haldensleben in der Nacht zu Mittwoch (13. August) für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt. Wie Ortswehrleiter Frank Juhl bestätigt, löschten die Einsatzkräfte kurz hintereinander drei Brände. Gegenüber der Polizei geben die Täter an, einen vierten Brand gelegt zu haben.