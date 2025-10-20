Zum 20-jährigen Jubiläum bringt das Haldensleber Turmtheater die Komödie „Die vier heiligen drei Königinnen“ von Rolf Sperling auf die Bühne.

Vier Diven wollen zurück auf die Bühne: Haldensleber inszenieren neue Komödie

Die Darsteller auf der Bühne: Kathrin Vogel, Doris Trautvetter, Steffi Grosser, Helvi Volkmann, Thomas Becker, Catrin Appel, und Manuela Bergmann.

Haldensleben - Zum 20-jährigen Bestehen des Turmtheaters bringen die Schauspieler des Haldensleber Laientheaters die Komödie „Die vier heiligen drei Königinnen“ aus der Feder von Rolf Sperling auf die Bühne. Die sieben Vorstellungen in der Kulturfabrik waren innerhalb eines Tages ausverkauft, so schnell wie bei noch keinem Stück zuvor.