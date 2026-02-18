weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Weißstörche im Drömling: Vögel trotzen Eis und Schnee: Erstes Storchenpaar in Calvörde gelandet

EIL:
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden
A 14-Abschnitt bis Stendal soll vor den Sommerferien freigegeben werden

Weißstörche im Drömling Vögel trotzen Eis und Schnee: Erstes Storchenpaar in Calvörde gelandet

Frühe Weißstörche kehren trotz Kälte und Schnee aus ihren Winterquartieren zurück. Über 70 Horste gibt es im gesamten Biosphärenreservat Drömling. Nicole Eckhardt vom Biosphärenreservat verrät, warum manche der Langschnäbel schon zurück sind, während andere erst Wochen später folgen. Doch wie finden sie jetzt genug Nahrung?

Von Anett Roisch 18.02.2026, 17:15
Die ersten Rückkehrer: Dieses Storchenpaar hat erneut den Horst am Marktplatz in Calvörde bezogen.
Die ersten Rückkehrer: Dieses Storchenpaar hat erneut den Horst am Marktplatz in Calvörde bezogen. Foto: Nicole Eckhardt

Calvörde - „Aus ihren Winterquartieren im Süden kehren die ersten Weißstörche in den Drömling zurück“, berichtet Nicole Eckhardt aus der Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservates. In diesem Jahr seien sie wegen der Kälte später als sonst angekommen.