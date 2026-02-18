EIL:
Weißstörche im Drömling Vögel trotzen Eis und Schnee: Erstes Storchenpaar in Calvörde gelandet
Frühe Weißstörche kehren trotz Kälte und Schnee aus ihren Winterquartieren zurück. Über 70 Horste gibt es im gesamten Biosphärenreservat Drömling. Nicole Eckhardt vom Biosphärenreservat verrät, warum manche der Langschnäbel schon zurück sind, während andere erst Wochen später folgen. Doch wie finden sie jetzt genug Nahrung?
18.02.2026, 17:15
Calvörde - „Aus ihren Winterquartieren im Süden kehren die ersten Weißstörche in den Drömling zurück“, berichtet Nicole Eckhardt aus der Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservates. In diesem Jahr seien sie wegen der Kälte später als sonst angekommen.