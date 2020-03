In einer Mastanlage im Landkreis Börde ist ein Fall von Vogelgrippe aufgetreten. Fahrzeuge wurden daher desinfiziert. Foto: Anett Roisch

In einer Mastanlage in Bülstringen (Landkreis Börde) ist ein Fall von Vogelgrippe aufgetreten.

Bülstringen (tj) l In einer Putenmastanlage in Bülstringen (Landkreis Börde) ist am Sonntag (29. März) ein Fall von Geflügelpest aufgetreten. Das bestätigte der Amtstierarzt des Landkreises. Die Geflügelpest (aviäre Influenza) ist eine hochansteckende Viruskrankheit von Hühnern und Puten. Auch viele andere Vögel sind empfänglich. Die Tiere im betroffenen Stall müssen getötet werden. Für den Menschen besteht jedoch keine Gefahr.

Rund um die Mastanlage ist eine Schutzzone eingerichtet worden. Lkw, die vom Gelände kamen, wurden von der Feuerwehr desinfiziert. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die mögliche Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern. "Die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen muss unterbunden werden", begründete Amtstierarzt Dr. Hans-Joachim Krohm.

Er kündigte an, dass rund um die Mastanlage ein Sperrbezirk mit einem Radius von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern eingerichtet werden wird. Alle Geflügelhalter im Umkreis wurden umgehend aufgefördert, Schutzmaßnahmen für ihre Tiere zu ergreifen.