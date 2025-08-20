Regeln gegen Korruption Wieso Ecostor in Förderstedt einen riesigen Batteriespeicher baut, aber keine Straße sanieren darf

Eigentlich sollte die Firma Ecostor vor dem Bau des Batteriespeichers in Förderstedt die Baustraße ertüchtigen und die Ortsfeuerwehr für mögliche Großfeuer aufrüsten. Das hat sie nicht gemacht, was manchen in Förderstedt immer noch ärgert. Der Bauherr sieht sich damit allerdings im Recht. Denn aus seiner Sicht hätte Ecostor sonst gegen Regeln zur Vermeidung von Korruption verstoßen.