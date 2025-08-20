weather wolkig
  4. Regeln gegen Korruption: Wieso Ecostor in Förderstedt einen riesigen Batteriespeicher baut, aber keine Straße sanieren darf

Eigentlich sollte die Firma Ecostor vor dem Bau des Batteriespeichers in Förderstedt die Baustraße ertüchtigen und die Ortsfeuerwehr für mögliche Großfeuer aufrüsten. Das hat sie nicht gemacht, was manchen in Förderstedt immer noch ärgert. Der Bauherr sieht sich damit allerdings im Recht. Denn aus seiner Sicht hätte Ecostor sonst gegen Regeln zur Vermeidung von Korruption verstoßen.

Von Frank Klemmer 20.08.2025, 17:37
Das Kopfsteinpflaster auf dem Weg zur Ecostor-Baustelle bleibt. Das Unternehmen sieht keine Möglichkeit, die Baustraße selbst auszubauen. (Foto: Tobias Winkler)

Förderstedt. - Die Wege zur Baustelle für den neuen riesigen Batteriespeicher, den die Firma Ecostor bei Förderstedt errichtet, sind steinig. Ziemlich steinig sogar: Genauer gesagt muss der Verkehr im Ort auch über ganze Passagen von Kopfsteinpflaster geführt werden.