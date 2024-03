In Haldensleben steht ab 8. April die nächste Sperrung an. Sie betrifft die B 245 und wird größer ausfallen, als es die Behörden zunächst geplant hatten. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Vollsperrung der B 245 in Haldensleben: Wo die Umleitung für Lkw und Autofahrer langläuft

Bauarbeiten auf Bundesstraße in der Börde

Die Hagenstraße in Haldensleben soll ab 8. April voll gesperrt werden. Schon jetzt werden dafür die nötigen Vorkehrungen getroffen.

Haldensleben. - Gute Neuigkeiten gibt es von der Dessauer Straße in Haldensleben: Wie die zuständigen Behörden mitteilen, wird die Straße am 5. April wieder offiziell für den Straßenverkehr freigegeben. Dort war seit März 2023 gebaut worden. Für rund 1,75 Millionen Euro hat sie eine neue Asphaltschicht, einen neuen Regenwasserkanal und einen kombinierten Geh- und Radweg bis zur Eisenbahnbrücke beziehungsweise einen straßenbegleitenden Radweg von der Eisenbahnbrücke bis zur Kreuzung nach Bülstringen erhalten. Doch die Freigabe der Dessauer Straße hat den Beginn der nächsten Vollsperrung zur Folge. Bereits ab Montag, 8. April, soll die B 245 in Haldensleben gesperrt werden.