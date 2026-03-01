Azubis tauschen Jobs, organisieren Events und stärken Teamgeist: Eine außergewöhnliche Projektwoche im E‑Center Haldensleben zeigt, wie Ausbildung heute funktioniert.

Vom Supermarkt in die Werkstatt: Azubis in der Börde tauschen für einen Tag ihre Jobs

Marvin Blüge, Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann, ist im Rahmen des Azubiaustauschs für einen Tag in die Lebenshilfe nach Hundisburg gegangen.

Haldensleben - Im E-Center Haldensleben drehte sich eine ganze Woche lang alles um Teamarbeit, Eigenverantwortung und den Blick über den eigenen Berufsalltag hinaus. Unter dem Motto „Think fresh – von der Ware bis zum Kunden“ haben Auszubildende aus ganz verschiedenen Berufszweigen im Rahmen einer Projektwoche für einen Tag ihren Arbeitsplatz getauscht.