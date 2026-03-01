weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Schichtwechsel bei Edeka in Haldensleben: Vom Supermarkt in die Werkstatt: Azubis in der Börde tauschen für einen Tag ihre Jobs

Schichtwechsel bei Edeka in Haldensleben Vom Supermarkt in die Werkstatt: Azubis in der Börde tauschen für einen Tag ihre Jobs

Azubis tauschen Jobs, organisieren Events und stärken Teamgeist: Eine außergewöhnliche Projektwoche im E‑Center Haldensleben zeigt, wie Ausbildung heute funktioniert.

Von Sophie-Charlott Weiß 01.03.2026, 08:00
Marvin Blüge, Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann, ist im Rahmen des Azubiaustauschs für einen Tag in die Lebenshilfe nach Hundisburg gegangen.
Marvin Blüge, Auszubildender zum Einzelhandelskaufmann, ist im Rahmen des Azubiaustauschs für einen Tag in die Lebenshilfe nach Hundisburg gegangen. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Haldensleben - Im E-Center Haldensleben drehte sich eine ganze Woche lang alles um Teamarbeit, Eigenverantwortung und den Blick über den eigenen Berufsalltag hinaus. Unter dem Motto „Think fresh – von der Ware bis zum Kunden“ haben Auszubildende aus ganz verschiedenen Berufszweigen im Rahmen einer Projektwoche für einen Tag ihren Arbeitsplatz getauscht.