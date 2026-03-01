Der Blumenstrauß des Monats Februar geht an Ellen Schmidt. Eine Tierfreundin Staßfurts, der es insbesondere die Katzen angetan haben.

Ellen Schmidt engagiert sich beim Staßfurter Tierschutz. Dafür erhielt sie den Blumenstrauß des Monats.

Staßfurt - Der Blumenstrauß des Monats geht im Februar an die diplomierte Medizinerin Ellen Schmidt. Gespendet wurden die Blumen von einem Unbekannten. Am Mittwoch wurde er der ehrenamtlich Aktiven überreicht. „Ellen Schmidt arbeitet schon lange aktiv im Tierschutzverein Staßfurt und kam 2018 in die Tierschutzstation in der Rosmarinstraße. Der Tierschutzverein ist über ihre tatkräftige Unterstützung sehr dankbar. Sie übernahm damals die Fütterung der mehr als 30 Katzen und hat deren Zimmer geputzt und saubergehalten“, schreibt Rico Schäfer, Vorsitzender des Staßfurter Geschichtsvereins über den Grund der Ehrung.