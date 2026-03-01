An der Brunnerstraße in Magdeburg parken die meisten Autos illegal auf dem Gehweg. Nun wird ein temporäres Halteverbot eingerichtet. Lösungsansätze für das Parkproblem werden weiterhin abgelehnt.

Für einen Abschnitt der Brunnerstraße in Magdeburg-Sudenburg gilt Parkverbot auf beiden Straßenseiten. Die Parkprobleme könnten sich dadurch verschärfen.

Magdeburg. - Die Parksituation an der Brunnerstraße in Magdeburg-Sudenburg ist seit Jahren Thema und entspannt sich nicht. Nun wird zusätzlich temporär ein beidseitiges Parkverbot eingerichtet. Ein Lösungsvorschlag aus dem Stadtrat wurde erneut abgelehnt.