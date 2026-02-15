Ein Cocktail aus Projekten und Musik: Beim Neujahrsempfang in Calvörde werden Wünsche formuliert, Kritik geäußert und Vorhaben auf den Weg gebracht. Wie zwischen Frost und Fördermillionen Raum für persönliche Worte, für Häppchen und eine heiße Suppe am Büfett bleibt.

Von Politik über Winterfrost bis Karneval: Calvörde startet durch

Auf ein erfolgreiches Jahr stoßen an: Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (v.l.), Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke, Landtagsabgeordneter Tim Teßmann, Marc Blanck, Bürgermeister von Oebisfelde-Weferlingen, Ehepaar Erika und Reinhard Rückert, beide ehemalige Hausärzte, Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten, Tim Krümmling, Bürgermeister der VG Flechtingen, Bürgermeisterin Anke Kaphammel aus Braunschweig, Börde-Landrat Martin Stichnoth, Bernd Fritzsche, Mitglied im Calvörder Rat und Theresa Zinn vom Calvörder Karnevalsclub.

Calvörde - Ein paar leichte Schneeflocken begleiteten die Gäste auf ihrem Weg zum Neujahrsempfang der Gemeinde Calvörde. Nach Wochen mit Dauerfrost und teils 30 Zentimetern Neuschnee wirkte der Abend fast schon mild – doch der außergewöhnlich strenge Winter blieb das beherrschende Thema in der Rede von Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG).