Der 25-jährige Lennart Hein aus Zerbst verbindet zwei Geschäftsfelder, die unterschiedlicher nicht sein können. Er ist selbständiger Versicherungsvertreter und betreibt einen landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbereich.

Von Petra Wiese 15.02.2026, 17:20
Lennart Hein (r.) ist Jungunternehmer und führt einen landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbetrieb. Mehrere Traktoren und 40-Tonnen-Lkw gehören zum Fuhrpark.
Lennart Hein (r.) ist Jungunternehmer und führt einen landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbetrieb. Mehrere Traktoren und 40-Tonnen-Lkw gehören zum Fuhrpark. Foto: Lennart Hein

Zerbst - Wenn Lennart Hein über Landwirtschaft spricht, merkt man sofort: Das ist keine Geschäftsidee. Das ist Heimat. Aber er verdient nicht nur als Unternehmer im landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbereich sein Geld, sondern hat noch ein zweites Standbein.