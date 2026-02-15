Der 25-jährige Lennart Hein aus Zerbst verbindet zwei Geschäftsfelder, die unterschiedlicher nicht sein können. Er ist selbständiger Versicherungsvertreter und betreibt einen landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbereich.

Wie ein Zerbster gleich zwei Unternehmen in die Zukunft führen will

25-jähriger ist Versicherungsvertreter und Lohndienstleister in der Landwirtschaft

Lennart Hein (r.) ist Jungunternehmer und führt einen landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbetrieb. Mehrere Traktoren und 40-Tonnen-Lkw gehören zum Fuhrpark.

Zerbst - Wenn Lennart Hein über Landwirtschaft spricht, merkt man sofort: Das ist keine Geschäftsidee. Das ist Heimat. Aber er verdient nicht nur als Unternehmer im landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbereich sein Geld, sondern hat noch ein zweites Standbein.