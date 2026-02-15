25-jähriger ist Versicherungsvertreter und Lohndienstleister in der Landwirtschaft Wie ein Zerbster gleich zwei Unternehmen in die Zukunft führen will
Der 25-jährige Lennart Hein aus Zerbst verbindet zwei Geschäftsfelder, die unterschiedlicher nicht sein können. Er ist selbständiger Versicherungsvertreter und betreibt einen landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbereich.
Zerbst - Wenn Lennart Hein über Landwirtschaft spricht, merkt man sofort: Das ist keine Geschäftsidee. Das ist Heimat. Aber er verdient nicht nur als Unternehmer im landwirtschaftlichen Lohndienstleistungsbereich sein Geld, sondern hat noch ein zweites Standbein.