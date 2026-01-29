In der Gemeinschaft des Regionalen Singetages des Kirchenkreises West fühlen sich Frauen und Männern aus der gesamten Region wohl. Der Nachmittag steht im Zeichen der Musik.

Von Taizé bis Blechbläser: Regionaler Singetag vereint Generationen in Erxleben

Singen ist mehr als ein Gefühl

Gesang zur instrumentalen Begleitung brachte die Band „Sing a Song“ auf die Bühne. Mutige Sänger hatten sich unter den Workshopteilnehmern gefunden.

Erxleben - Ein ganzer Nachmittag voller Musik und guter Laune für alle, die Lust hatten, mitzumachen oder auch nur dabeizusein und zuzuhören: Der Regionale Singetag der Kirchenregion West vereinte Sänger, Tänzer, Musiker und Kinder, die basteln konnten.