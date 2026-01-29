Singen ist mehr als ein Gefühl Von Taizé bis Blechbläser: Regionaler Singetag vereint Generationen in Erxleben
In der Gemeinschaft des Regionalen Singetages des Kirchenkreises West fühlen sich Frauen und Männern aus der gesamten Region wohl. Der Nachmittag steht im Zeichen der Musik.
29.01.2026, 16:30
Erxleben - Ein ganzer Nachmittag voller Musik und guter Laune für alle, die Lust hatten, mitzumachen oder auch nur dabeizusein und zuzuhören: Der Regionale Singetag der Kirchenregion West vereinte Sänger, Tänzer, Musiker und Kinder, die basteln konnten.