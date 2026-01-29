weather schneegriesel
  4. Singen ist mehr als ein Gefühl: Von Taizé bis Blechbläser: Regionaler Singetag vereint Generationen in Erxleben

In der Gemeinschaft des Regionalen Singetages des Kirchenkreises West fühlen sich Frauen und Männern aus der gesamten Region wohl. Der Nachmittag steht im Zeichen der Musik.

Von Carina Bosse 29.01.2026, 16:30
Gesang zur instrumentalen Begleitung brachte die Band „Sing a Song“ auf die Bühne. Mutige Sänger hatten sich unter den Workshopteilnehmern gefunden.
Erxleben - Ein ganzer Nachmittag voller Musik und guter Laune für alle, die Lust hatten, mitzumachen oder auch nur dabeizusein und zuzuhören: Der Regionale Singetag der Kirchenregion West vereinte Sänger, Tänzer, Musiker und Kinder, die basteln konnten.