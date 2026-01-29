Lebensmittelretter mit „To good to go“ und Rettungstüten Auch Hagebau macht mit: Schnäppchen für Mensch und Tier
Lebensmittel wegwerfen? Müssen Geschäfte. Kunden können für kleines Geld gute Ware bekommen. Nun beteiligt sich auch Wolmirstedts Hagebau-Markt an der Retteraktion.
Aktualisiert: 29.01.2026, 18:02
Wolmirstedt. - Im Bahnhofscafé werden Lebensmittel schon lange gerettet, nun hat sich auch Wolmirstedts Hagebau-Markt der Aktion „To good to go“ angeschlossen. Wie funktioniert das Prinzip und was steckt in den Tüten?