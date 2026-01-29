Lebensmittel wegwerfen? Müssen Geschäfte. Kunden können für kleines Geld gute Ware bekommen. Nun beteiligt sich auch Wolmirstedts Hagebau-Markt an der Retteraktion.

Auch Hagebau macht mit: Schnäppchen für Mensch und Tier

Im Hagebaumarkt landet Tierfutter nicht in der Tonne, sondern in der Aktion „To good to go“. Das zeigen Alexandra Arandt (v.l.), Kirsten Weiß und Nicole Weinhold.

Wolmirstedt. - Im Bahnhofscafé werden Lebensmittel schon lange gerettet, nun hat sich auch Wolmirstedts Hagebau-Markt der Aktion „To good to go“ angeschlossen. Wie funktioniert das Prinzip und was steckt in den Tüten?